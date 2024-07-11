إصدار 188 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر بالدقهلية
أعلنت صحة الدقهلية عن أن 288 مليون جنيه قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر.
استصدار 188 ألفا و818 قرار علاج على نفقة الدولة
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة إنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من العام، موضحًا أنه تم استصدار 188 ألفا و818 قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف 1936 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد.
وكشفت دكتورة مي فوزي مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 288 مليونًا و549 ألف جنيه، فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام 7 ملايين و146 ألف جنيه.
فحص 1586 شكوى
ولفتت إلى أنه تم فحص 1586 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة.
الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع
وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
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