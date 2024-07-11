تقارير: ترامب سيقلص تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو

أفادت صحيفة أمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، يفكر في تقليل تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع أعضاء الناتو، بما في ذلك المعلومات التي تستخدمها أوكرانيا في الصراع.

تبادل المعلومات الاستخبارية

وقال المسؤولون: "دونالد ترامب، يدرس الحد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع أعضاء الناتو، الذين يعتمدون على الولايات المتحدة للحصول على معلومات، ساعدت أوكرانيا في مواجهة روسيا".

ووفقا لمصادر الصحيفة، أخبر مستشارو ترامب الدول الحليفة أن خفض تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون جزءًا من خطة أوسع لتقليل دعم الولايات المتحدة وتعاونها مع الناتو.

عواقب وخيمة على الأمن

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن "انخفاض البيانات الاستخبارية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأمن، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن ترامب، في حالة إعادة انتخابه، قد يتخلى عن توسع الناتو شرقًا ويلغي الضمانات الأمنية لدول الحلف، التي تنفق أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وضع حد للصراع في أوكرانيا

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صرح سرًا بأنه "يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا، وذلك من خلال الضغط على كييف للتنازل عن شبه جزيرة القرم ودونباس والاعتبار بأنها روسية".

ووعد ترامب، في مناسبات عدة، خلال حملته الرئاسية بحل الوضع في أوكرانيا، من خلال الفوز في الانتخابات، مضيفا أنه سيفعل ذلك حتى قبل التنصيب.