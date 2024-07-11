الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

بايدن: الأسلحة الأمريكية تصل تل أبيب خلال الأيام المقبلة

غزة، فينو
غزة، فينو

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين، التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

 

 شحنة الأسلحة الأمريكية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأمريكي أكد لوزير الحرب جالانت، بأن جزءا من شحنة الأسلحة الأمريكية ستصل إسرائيل، خلال الأيام المقبلة".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو الماضي، فقط تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.

 

مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة

إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.

 

 تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين

يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوا لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.

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