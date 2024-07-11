الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجديدة بمنطقة ابني بيتك 7 بحدائق أكتوبر بـ 1.3 مليار جنيه

كشف المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن موقف تنفيذ محطة الكهرباء الجديدة بمنطقة ابني بيتك 7، موضحًا أنه تبلغ كلفة إنشائها أكثر من مليار وثلاثمائة مليون جنيه وبقدرة ٨٠ ميجاوات كمرحلة أولى لتوفير القدرات الكهربائية للعديد من المشروعات المجاورة للمحطة والمنتظر الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن محطة المعالجة الجنوبية بالمدينة لمتابعة موقف التشغيل والصيانة للمحطة. والشركة القائمة علي التشغيل لطريقة عمل المحطة ومكوناتها حيث تبلغ طاقة المحطة ١٠٠ ألف م٣/يوم وتعمل بأسلوب الحماة المنشطة ويتم الاستفادة من المياه المعالجة في ري أكثر من ٣ ملايين متر مسطح اخضر بالمدينة بالمياه المعالجة ثلاثيًّا.

وقام المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بجولة تفقدية شاملة لإدارات الجهاز بصحبة النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختلفة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الوضع القائم للإدارات المختلفة واختصاصاتها.



ووجه بضرورة العمل الجماعي ووضع مصلحة ووقت المواطن نصب أعين العاملين بجهاز المدينة ليصبح شعار المرحلة الدائم هو تذليل العقبات أمام مصالح المواطنين علي الدوام وأن خدمة المواطنين جزء ركين من خدمة الوطن ثم توجه بعدها للمتابعة.



ووجه بضرورة تكثيف العمل بالمشروع للانتهاء منه بالموعد المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة وأنه لا مجال لأي تأخير في الجدول الزمني للمشروع وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة في حالة وجود تقاعس.



ووجه رئيس الجهاز بضرورة الالتزام الكامل بآليات التشغيل المثالية والمتابعة مع وزارة الصحة لضمان خروج عينات المياه طبقا للمواصفات والكود المصري في هذا الشأن والالتزام بأسلوب تشغيل آمن واتخاذ الإجراءات اللازمة للصحة العامة لجميع العاملين بالمحطة مع عدم وجود أي مجال للخطأ في أسلوب إدارة المحطة وأنه سيتم مواجهة ذلك بكل حزم.