أخبار مصر: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام.. تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء.. وموجة حارة غدا والجمعة

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وقف سرقات الكهرباء ورفع معدلات تحصيل رسوم الكهرباء.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن حجم استهلاك الكهرباء يصل حاليا إلى 36.9 جيجا وهذا يعد حجما كبيرا يتطلب توفير الوقود اللازم.

توفير احتياجات الكهرباء من الوقود

وأشار إلى أنه سيكون هناك كميات كبيرة من الغاز والمازوت لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمساهمة في انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟ الحكومة تجيب

وأكد: أنه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال 10 أيام أي مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري وذلك مع استلام مزيد من شحنات الغاز والمازوت التي تم التعاقد عليها واستيرادها من الخارج.

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

اسعار الكهرباء والوقود، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قيمة فاتورة الدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة تصل إلي 636 مليار جنيه.

ولفت “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن الدولة مستمرة في دعم الطبقات محدودة الدخل.

وأكد: أن تحريك أسعار الوقود سيكون محدودا وتدريجيا وسيتم مراعاة السولار نظرا لتأثيره في النقل والأسعار

الحكومة تكشف عن تحريك أسعار الكهرباء وتوجه رسالة لمحدودي الدخل

وأضاف: بالنسبة لتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة فلن يتحمل المواطن محدود الدخل إلا جزءا بسيطا.

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة: الذروة يومي الخميس والجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، حيث تصل الموجة شديدة الحرارة إلى ذروتها، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجى يوم السبت المقبل من 2:3 درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس - ذروة الموجة شديدة الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى:29

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس قد تم تفعيله الآن على موقع الوزارة، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: من هنــا

2. الضغط على أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية 2024".

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

4. الضغط على زر "استعلام".

5. ستظهر لك نتيجتك على الفور.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وشارك حوالي 818 ألف طالب وطالبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول، وتم تخصيص 2562 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الجمهورية.

وشملت الامتحانات طلاب المدارس الثانوية الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسياحة والفنادق، والتكنولوجيا التطبيقية.

وتنوعت أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية لتشمل: نظام الثلاث سنوات، نظام إعداد مهني، نظام الخمس سنوات، تعليم وتدريب مزدوج.

بالأسماء، أوائل الدبلومات الفنية 2024 (صور)

نتيجة الدبلومات الفنية، ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024، بعد اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من هنا

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

حماية المستهلك" يحذر من التلاعب في أسعار السلع

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك على التجار وكافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

“حماية المستهلك" يحذر من التلاعب في أسعار السلع

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيد من الانخفاضات.

وأشار "السجيني" إلى أن مجلس الوزراء يُتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد على إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها، فضلا عن زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي الخاص بخدمة تلقى الشكاوى لمستخدمى الواتس آب والهواتف الذكية.

- https://2u.pw/B1wo0Euw.

الكهرباء تعلن الاتفاق على مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة بمعدل 2500 ميجاوات

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة AMEA POWER الإماراتية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لبحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة من شمسي ورياح بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجارى تنفيذها بقدرة 1000 ميجاوات.

مشروعات الربط الكهربائي

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك إنجازات عديدة نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مشيرا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

وأوضح استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

قال الدكتور عصمت إن هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى إقامة محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص

وأشار حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة AMEA POWER إلى التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة والمتمثل في عدد من المشروعات المتمثلة في مشروع محطة ابيدوس للطاقة الشمسية بأسوان قدرة 500 م.و. والمقرر الانتهاء منه في سبتمبر من هذا العام، ومحطة أموتوب لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 500 م.و. براس غارب والمقرر الانتهاء منها في صيف 2025، وكذلك مشروع AL.KIMYIA للهيدروجين الأخضر بقدرة 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة، معربا عن استعداد الشركة لزيادة حجم استثماراتها فى مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء وجار الاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 م.و. من الطاقات المتجددة من شمسى ورياح.