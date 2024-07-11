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الكهرباء: القدرة الفعلية للشبكة القومية تصل لـ60 ألف ميجاوات

شبكة الكهرباء،فيتو
شبكة الكهرباء،فيتو

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قدرة الشبكة القومية للكهرباء تتحمل توليد طاقة بمعدل 60 ألف ميجاوات.

 

قرارات وقف خطة العمل بخطة تخفيف الأحمال  

وأكدت المصادر، أن قرارات وقف تخفيف الأحمال التي يصدرها مركز التحكم القومي للكهرباء بعدد من المحافظات بصورة يومية تأتي في إطار خطة الدولة لاختبار قوة تحمل الشبكة القومية لعدم قطع الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية. 

 

أسباب صدور قرارات بوقف تخفيف الأحمال
 

وأضافت المصادر أن اختيار كفاءة الشبكة يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال المقرر لها الأسبوع الثالث من يوليو الجاري تزامنا مع زيادة كميات الوقود الواردة لمحطات تشغيل الكهرباء. 

وأشارت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في مراحل تنفيذ تخفيف الأحمال بشكل كبير بعد دخول كميات الوقود التي تم توفيرها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

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