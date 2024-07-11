الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي: تل أبيب فقدت القدرة على الردع

وزير الثقافة والرياضة
وزير الثقافة والرياضة للاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الخميس: إنه بعد 9 أشهر من الأحداث في جبهات عدة ،علينا القول إن إسرائيل فقدت القدرة على الردع.

خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة 

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال في العدد والعتاد خلال الحرب في غزة وحتى على حدود لبنان.

وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المزعومة في قدرته على تصفية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإبعادها عن الحكم في قطاع غزة.

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انتشال جثامين 60 شهيدا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

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اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غربي مدينة غزة

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جيش الاحتلال غزة إسرائيل وزير الثقافة لبنان المقاومة الفلسطينية

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