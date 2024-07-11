وزير إسرائيلي: تل أبيب فقدت القدرة على الردع

قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الخميس: إنه بعد 9 أشهر من الأحداث في جبهات عدة ،علينا القول إن إسرائيل فقدت القدرة على الردع.

خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال في العدد والعتاد خلال الحرب في غزة وحتى على حدود لبنان.

وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المزعومة في قدرته على تصفية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإبعادها عن الحكم في قطاع غزة.

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