الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 38 ألفا و345 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين وصل منهما للمستشفيات 50 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 38345 شهيدا و88295 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 34 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ورفح الفلسطينية.

إصابة 12 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية

ومساء أمس، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 12 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 منهم في قطاع غزة.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء الأربعاء، أن جنديين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال هجوم على حي الصبرة بغزة.

استشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

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