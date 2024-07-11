اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غربي مدينة غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن هناك اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط منطقة الصناعة غربي مدينة غزة.

اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي تاندوم قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.



سرايا القدس تعلن استهداف آليات للاحتلال برفح

وفي السياق ذاته ذكرت سرايا القدس أنها وكتائب القسام استهدفت "ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية" في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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