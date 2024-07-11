انتشال جثامين 60 شهيدا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، بأن الدفاع المدني الفلسطيني انتشل جثامين أكثر من 60 شهيدا من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مضيفة أنه لا يزال العشرات تحت الأنقاض، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين داخل حي الشجاعية والأحياء المجاورة.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 85% من المباني السكنية في حي الشجاعية، وأن الحي أصبح منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، كما دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن.

انسحاب جيش الاحتلال من حي الشجاعية

وكشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من حي الشجاعية عن دمار هائل حوّل الحي إلى أطلال، حيث دمر الاحتلال مربعات سكنية بالكامل وجرف شوارع واستهدف البنية التحتية في المنطقة.

حي الشجاعية، فيتو

في حين، أكد عدد من أهالي الحي أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين أثناء نزوحهم، رغم تحديدها مسارات لخروج المواطنين.

ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين وصل منهما للمستشفيات 50 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 38345 شهيدا و88295 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 34 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ورفح الفلسطينية.

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