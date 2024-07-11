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محافظات

رفضت الثانوية العامة عشان تحقق أحلامها، قصة نورين توفيق الأولى على الدبلومات الفنية بالشرقية (فيديو)

فرحة داخل منزل الأولى
فرحة داخل منزل الأولى على التعليم والتدريب المزدوج، فيتو

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، عمت حالة من الفرحة أرجاء منزل الطالبة "نورين مدحت رجب توفيق" من مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج بمجموع درجات 571 بنسبة 96.78% حيث توافد الأقارب والجيران لتقديم التهاني وإطلاق الزغاريد ابتهاجًا بنجاحها.

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نورين توفيق تروي قصة كفاحها في التعليم الفني

وعرضت"فيتو" بثًّا مباشرًا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “رفضت الثانوية العامة وفضلت التعليم الفني.. قصة تفوق نورين توفيق ابنة العاشر من رمضان”، حيث تم رصد فيه فرحة أسرة الفتاة بتفوقها وحصدها الترتيب الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج.

فرحة وزغاريد داخل منزل الأولى على التعليم والتدريب المزدوج، فيتو

وقالت نورين: “أنا ما كنتش مصدقة في البداية إني طلعت الأولى على مستوى الجمهورية، أنا تعبت كتير جدًّا، وذاكرت واجتهدت عشان أفرَّح أسرتي الصغيرة، وهحقق حلمي وأدرس في كلية الزراعة لكى أصبح مهندسة زراعية واخدم بلدى في المستقبل زي ما كنت بتمنى، والحمد الله ربنا رضاني"، مؤكدة أن الفضل يعود إلى عائلتها في هذا النجاح وأساتذتها والذين شجعوها كثيرًا وتوقعوا حصولها على المركز الأول.

فرحة وزغاريد داخل منزل الأولى على التعليم والتدريب المزدوج، فيتو

الطالبة المتفوقة: انتابتني حالة من البكاء وكاد يغشى علي فور سماعي الخبر

وأضافت الطالبة نورين (من مدرسة سلطان العويس - فني صناعات غذائية - عجائن ومخبوزات) “انتابتني حالة من البكاء وكاد يُغشى علي فور سماعي خبر حصولي على المركز الأول على مستوى الجمهورية”، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من ضمن الـ20 الأوائل على أقصى تقدير.

وتابعت: عندما أبلغنى المسؤول بتفوقي ظللت أبكي من الفرحة"، مؤكدة أنها كانت مجتهدة في الدراسة وتذاكر طول اليوم حتى تحقق أمنيتها وتصبح من أوائل الدبلومات الفنية.

فرحة وزغاريد داخل منزل الأولى على التعليم والتدريب المزدوج، فيتو

والدة الفتاة المتفوقة..ماليش في الدنيا دي غير أبنائي

وقال والد الطالبة: “هموت من الفرحة، والله ما مصدق أن ابنتي الأولى على الجمهورية أنا ماليش في الدنيا دي غير أبنائي، والنهاردة نورين فرَّحت قلبي وأدخلت البهجة لمنزلنا البسيط بتفوقها وحصولها على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج”.

وأضاف: “أنا لا أهتم سوى بأولادي وبدراستهم وإعدادهم ليكونوا خلفًا له في الخير ويفيدوا بلدهم في المستقبل، وإن شاء الله هتكون حاجة كبيرة ومرموقة في المستقبل وتترك بصمة وان شاء الله شقيقها سيلتحق بالتعليم الفنى في المستقبل قائلًا:”والله لما سمعت الخبر..سجدت لله شكرا".

فرحة وزغاريد داخل منزل الأولى على التعليم والتدريب المزدوج، فيتو

وقالت والدتها: “أسرتنا مكونة من 5 أفراد وابنتي تمتاز بأخلاق عالية وملتزمة دينيًّا وكانت تعتمد على دروس التقوية في مدرستها فقط،وكان لديها إصرار على النجاح والتفوق وكلل الله تعبها بالنجاح والتفوق.. الحمد لله على فضله وكرمه”.

 

 فاطمة حجاج مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج تهنىء الطالبة نورين توفيق

فيما هنأت فاطمة حجاج مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان الطالبة لتفوقها وحصولها على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية  وأشارت إلى أن الشرقية تضم 29 مدرسة نظام تعليم مزدوج وتطبيقية وأن التعليم والتدريب المزدوج هو فرصة كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية  فهو فكرته تقوم على التعليم في بيئة العمل.
 

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

اعتمد الدكتورمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في وقت سابق نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول)  للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

فرحة وزغاريد داخل منزل الأولى على التعليم والتدريب المزدوج، فيتو 

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة  ۷۰.۹%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط (٢) طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ ٧٩٠٦٢٥ طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين (٧٨٦٩٦٩) طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين (٥٥٨٠١٨) طالبًا وطالبة.

 

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الاولي علي الثانوية الفنية الزراعية علي مستوى الجمهورية الاولي بالشرقية علي التعليم والتدريب المزدوج أوائل الدبلومات الفنية 2024 اوائل الدبلومات الفنية بالشرقية

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