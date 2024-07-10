الدبلومات الفنية 2024، أول نتيجة يعتمدها وزير التعليم الجديد
نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يستعد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال ساعات بعد تجميع النتيجة وتجهيزها بشكل كامل.
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024
وتعتبر نتيجة الدبلومات الفنية 2024، هي أول نتيجة يعتمدها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد بعد توليه منصب الوزير.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024
وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
نتيجة الدبلومات الفنية 2024، نسب النجاح مبشرة
وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة فور الاعتماد من الوزير خلال ساعات، وإعلان أسماء الأوائل، مؤكدا أن نسبة النجاح مبشرة.
وأكد أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024
ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2024 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا
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