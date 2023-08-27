تنسيق الدبلومات الفنية 2023، التخصصات التي توفرها الجامعات التكنولوجية لطلاب التعليم الفني

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة.

فرص طلاب التعليم الفني في الجامعات التكنولوجية

وتوفر الجامعات التكنولوجية العديد من التخصصات لـطلاب التعليم الفني مثل: الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السبيراني، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الجديدة.

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وقد جاء الانتشار الجغرافي للجامعات التكنولوجية، ليغطي كل أقاليم الجمهورية، من خلال 10 جامعات، وهي:

"القاهرة الجديدة" التكنولوجية، و"بني سويف" التكنولوجية، و"الدلتا" التكنولوجية، و"6 أكتوبر" التكنولوجية، و"برج العرب" التكنولوجية، و"شرق بورسعيد" التكنولوجية، و"طيبة" التكنولوجية، و"أسيوط الجديدة" التكنولوجية، و"سمنود" التكنولوجية، و"مصر الدولية" التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

وتشير توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري إلى انخفاضها من حيث درجات الحد الأدنى عن العام الماضي، حيث جاءت نسب نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات للأربع شهادات: “تجاري - صناعي - زراعي - فندقي” هذا العام، 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

ونتيجة لذلك، سيشهد تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام المقبل، بنسبة تتراوح بين 2%.

ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بالمعهد الفني الصحي إلى 96%، بينما كان في العام الماضي 98.1%.

وسيكون الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة 92%، بعد أن كان في العام الماضي 94.65%.

كما سيكون القبول بالمعاهد الفنية التجارية بتنسيق أقل من العام الماضي، حيث يتوقع أن يكون الحد الأدنى حوالي 77%.

المعاهد المتاحة للدبلومات 2023

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فنى صحي الزقازيق.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- معهد فني تجاري سوهاج.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى.

- معهد الإسكندرية.

- معهد الزقازيق.

- معهد بني سويف.

- معهد سوهاج.

- معهد المنصورة.

- معهد طنطا

- معهد الإسماعيلية.

- معهد بني سويف.

- معهد فني تجاري المطرية.

- معهد فني تجاري الروضة.

- معهد فني تجاري قنا.

- معهد فني تجاري أسوان.

- معهد فنى تجارى دمنهور.

- معهد فني تجارى بورسعيد.

- معهد فني تجارى العريش.

- معهد فني تجارى اسيوط.

- معهد فنى تجارى المحلة.

- معهد فنى تجارى دمياط.

- معهد فنى تجارى المنصورة.

- معهد فنى تجارى شبرا.

- معهد فنى تجارى الاسكندرية.

- معهد فنى تجارى طنطا.

- معهد فنى تجارى الزقازيق.

- معهد فنى تجارى قويسنا.

كليات الدبلومات الفنية 2023

كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان.

كلية تربية حلوان.

كلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات الهندسة.

كليات الآثار.