الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، عن ترشح الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون لفترة رئاسية ثانية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ7 من سبتمبر المقبل.

استعدادات الانتخابات الجزائرية

وفي مطلع هذا الأسبوع، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن المرسوم تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من الأربعاء المقبل، على أن تختتم يوم الخميس 27 يونيو الجاري.

أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية

وأعلن كل من عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة

ترشح تبون لفترة رئاسية ثانية

وكان تبون البالغ من العمر 78 عاما قد ألمح نهاية العام الماضي لترشحه لولاية ثانية، حيث رد على عضو في البرلمان الجزائري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول: "الله يعطينا الصحة".

ثم رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه أيضا إلى الترشح: "في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر". علما أنه انتخب يوم 12 ديسمبر 2019 رئيسا للجزائر لولاية مدتها 5 سنوات.

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