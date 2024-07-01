الإثنين 01 يوليو 2024
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خارج الحدود

31 مترشحا لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر

عبد المجيد تبون،
عبد المجيد تبون، فيتو
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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل بلغ 31 مرشحًا ومرشحة.

 انتخابات الجزائر وعدد المرشحين

وبحسب موقع التلفزيون الجزائري، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي إن "تاريخ الـ18 من يوليو الجاري  سيكون الموعد النهائي أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشح لغاية الـ27 من يوليو ".

 القائمة النهائية للمقبولين في الترشح بالانتخابات الرئاسية

وأكد شرفي أنه  في الـ27 من يوليو، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قُبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين، إلى المحكمة الدستورية، للبت فيها بصفة نهائية".

ويتواصل سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) إلى غاية منتصف الليل من الـ18 من يوليو  المقبل، وهي العملية التي خُصص لها أكثر من 14 ألف عنصر، وفقًا لِما كان صرح به رئيس السلطة، محمد شرفي.

 وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر في 21 من مارس الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وحدد تاريخها في الـ7 من سبتمبر 2024.

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