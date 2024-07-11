الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

استشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 34 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ورفح الفلسطينية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38295 شهيدا. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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