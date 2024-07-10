ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 38295 شهيدا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38295 شهيدا.
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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