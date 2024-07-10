الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 38295 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة   المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي  إلى 38295 شهيدا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 6 مجازر في يوم واحد

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وزارة الصحة غزة الاحتلال الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي

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