الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

إعادة تشغيل مستشفيي المعمداني والخدمة العامة في غزة اليوم

غزة، فينو
غزة، فينو

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" ومستشفى الخدمة العامة في غزة بداية من اليوم.

 

إخراج المستشفيات والمراكز الطبية من الخدمة

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له عبر قناته على تليجرام: "سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" ومستشفى الخدمة العامة في غزة، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس، بعد أن أخرجهما الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة، في إطار خطة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي وإخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة.

وثمّن المكتب الجهود الكبيرة والاستثنائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي لخدمة الشعب الفلسطيني العظيم، فكل التحية للطواقم الطبية والحكومية والأهلية والخيرية والتطوعية على جهودهم المتواصلة.

مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من أن مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي ستتوقف عن العمل خلال ساعات قليلة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تحذر وزارة الصحة بأنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي (المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح).

عدم توفر الوقود اللازم للمستشفيات

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن مولدات المستشفى الوحيدة الذي يعمل في رفح وخان يونس ستتوقف نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

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