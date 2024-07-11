طريقة عمل طبق عاشوراء بالبسبوسة، سهل التحضير ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل طبق عاشوراء، طبق عاشوراء من أطباق الحلوى المصرية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز وعادة تقدم فى ذكرى يوم عاشوراء.

وطريقة عمل طبق عاشوراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طبق عاشوراء بالبسبوسة.

مكونات عمل طبق عاشوراء:-

كوب واحد من القمح (حبوب القمح الكاملة)

5 أكواب من الماء

كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر

نصف كوب من الحليب

نصف كوب من المكسرات (مثل الجوز، اللوز، والبندق) مفرومة

نصف كوب من الزبيب

لتحضير البسبوسة:

كوب ونصف من السميد

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

كوب من اللبن (الزبادي)

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

لوز كامل للتزيين

طبق عاشوراء بالبسبوسة

طريقة عمل طبق عاشوراء بالبسبوسة:-

انقعى القمح في الماء لمدة 12 ساعة.

اغسلى القمح جيدًا بعد النقع، ثم ضعيه في قدر كبير مع 5 أكواب من الماء.

اتركيه يغلي ثم قللى الحرارة واتركيه ينضج حتى ينضج القمح (حوالي 1-2 ساعة).

اضيفى الحليب والسكر إلى القمح المطبوخ وحركى حتى يذوب السكر.

اضيفي ماء الورد وماء الزهر، واستمرى في التحريك لمدة 5 دقائق إضافية.

أضيفي المكسرات والزبيب وحركى جيدًا.

ثم نرفع العاشوراء من على النار ونتركها جانبًا.

ثم نحضر البسبوسة، في وعاء، اخلطى السميد، السكر، والبيكينج بودر.

اضيفى الزبد المذاب واللبن والفانيليا إلى المكونات الجافة وحركى حتى يتجانس الخليط.

ادهنى صينية خبز بالزبد وصبى الخليط فيها.

وزعى اللوز على الوجه.

اخبزى البسبوسة في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

قطعة البسبوسة إلى مربعات وقدميها بجانب العاشوراء أو اسكبى العاشوراء فوق مربعات البسبوسة عند التقديم.

فوائد العاشوراء

والعاشوراء وصفة صحية ولذيذة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ولها قيمة غذائية عالية، وبالتالي يجب أن نعاملها معاملة الوجبة الكاملة، وليست حلو بعد الطعام.

ويمكن تناول طبق العاشوراء بدلا من وجبة الغداء وليس بعد وجبة الغداء لتجنب زيادة الوزن، خاصة أن حجم السعرات الحرارية الموجودة فى طبق متوسط من العاشوراء حوالي 225 سعرا حراريا لذا يفضل تناول طبق متوسط منها بدلا من وجبة الغداء على سبيل المثال.