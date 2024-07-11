طريقة عمل طبق عاشوراء بالشيكولاتة، طيب المذاق

طريقة عمل طبق عاشوراء بالشيكولاتة، طبق العاشوراء من الحلوى المصرية الشهيرة التى اكتسبها المصريون منذ عهد العثمانيين ويقدم فى ذكرى يوم عاشوراء.

وطريقة عمل طبق عاشوراء بالشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل طبق عاشوراء بالشيكولاتة.

مكونات عمل طبق عاشوراء بالشيكولاتة:-

1 كوب قمح منقوع لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل

4 أكواب ماء

4 أكواب حليب

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

2 ملعقة كبيرة كاكاو

مكسرات محمصة ومفرومة (مثل الجوز أو البندق) للتزيين.

طريقة عمل طبق عاشوراء بالشيكولاتة:-

صفي القمح المنقوع من الماء وضعيه في قدر كبير.

أضيفي 4 أكواب من الماء ودعيه يغلي على نار متوسطة لمدة 30-45 دقيقة أو حتى ينضج القمح ويصبح طريًا.

في قدر آخر، سخني الحليب وأضيفي السكر وحركي حتى يذوب.

ذوبي النشا في قليل من الماء البارد وأضيفيه إلى الحليب مع التحريك المستمر حتى يثخن الخليط.

أضيفي القمح المسلوق إلى خليط الحليب والنشا وقلبي جيدًا.

استمري في الطهي على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة 10-15 دقيقة حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الشيكولاتة المذابة والكاكاو والفانيليا إلى الخليط وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

اسكبي الخليط في أطباق تقديم فردية واتركيه ليبرد تمامًا.

زيني وجه الأطباق بالمكسرات المحمصة المفرومة.

قدمي طبق عاشوراء بالشيكولاتة باردا.

عاشوراء بالشيكولاتة

ولعمل عاشوراء العادية

مكونات عمل طبق عاشوراء:-

1 كوب قمح كامل

1 لتر ماء

1 كوب سكر

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)

1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

1/2 كوب نشا

1/2 كوب ماء (لإذابة النشا)



مكسرات مشكلة (لوز، جوز، بندق، فستق) للزينة

جوز هند مبشور للزينة

زبيب للزينة

طريقة عمل طبق عاشوراء:-

اغسلي القمح جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل أو طوال الليل.

بعد النقع، اغلي القمح في لتر من الماء على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا (قد يستغرق الأمر حوالي 45 دقيقة إلى ساعة).

عندما ينضج القمح، أضيفي السكر وقلبي جيدًا حتى يذوب.

أضيفي الحليب واتركي الخليط يغلي مجددًا على نار هادئة.

ذوبي النشا في نصف كوب من الماء البارد.

أضيفي خليط النشا إلى القمح المطبوخ ببطء مع التحريك المستمر لمنع تكوّن الكتل.

اتركي الخليط يغلي لمدة 5-10 دقائق حتى يتماسك ويصبح كثيفًا.

أضيفي ماء الورد وماء الزهر (إذا كنت تفضلينهما) وقلبي جيدًا.

اسكبي الخليط في أطباق التقديم واتركيه يبرد قليلًا.

زيني الأطباق بالمكسرات، جوز الهند المبشور، والزبيب.

ضعي الأطباق في الثلاجة حتى يبرد الخليط تمامًا ويتماسك.

يمكنك تعديل كمية السكر حسب الذوق.

يمكن إضافة بعض الفواكه المجففة الأخرى مثل المشمش أو التين المجفف لمزيد من النكهة.

بهذه الطريقة ستحصلين على طبق عاشوراء لذيذ ومغذي يستمتع به الجميع.