طريقة عمل كيكة النسكافية، لعشاق القهوة نكهتها لا تقاوم

طريقة عمل كيكة النسكافية، كيك القهوة من أنواع الكيك التى لها نكهة مميزة خاصة لعشاق القهوة، وتقدم عادة كوجبة خفيفة.

وطريقة عمل كيكة النسكافية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كيكة النسكافية.

مكونات عمل كيكة النسكافية:

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1/2 كوب زيت.

1 كوب حليب.

4 بيضات.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة نسكافيه مذاب في 1/4 كوب ماء دافئ.

الكريمة:

2 كوب كريمة خفق.

1/2 كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة نسكافيه مذاب في 2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

طريقة عمل كيكة النسكافية:-

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج كريميًا.

أضيفي الزيت واستمري في الخفق.

أضيفي الحليب والنسكافيه المذاب واخلطي جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبد.

اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج (يمكن اختبار النضج باستخدام عود خشبي).

اخفقي كريمة الخفق مع السكر البودرة حتى تصبح كثيفة.

أضيفي النسكافيه المذاب واستمري في الخفق حتى تتجانس الكريمة.

بعد أن تبرد الكيكة تمامًا، قطعيها من المنتصف لعمل طبقتين.

ضعي طبقة من الكريمة بين الطبقتين ووزعيها بالتساوي.

غطي الكيكة بالكريمة المتبقية وزينيها حسب الرغبة (يمكن استخدام مسحوق الكاكاو أو حبيبات الشوكولاتة).

اتركي الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم لتتماسك الكريمة.

كيكة النسكافية

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.

ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.

وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.