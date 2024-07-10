الأربعاء 10 يوليو 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة، سهلة ومذاقها مميز

البسيسة
البسيسة

طريقة عمل البسيسة، البسيسة من أنواع الكيك الشهيرة التى كانت تقدم قديما ولها مذاق مميز حيث كانت تحضرها الجدات ومذاقها لا ينسى.

وطريقة عمل البسيسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة.

مكونات عمل البسيسة:-

2 كوب من دقيق الذرة

1 كوب من السكر

1 كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

1 كوب من اللبن (الزبادي)

4 بيضات

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

قليل من الملح

بعض المكسرات والزبيب (اختياري)

طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة:-

  • في مقلاة كبيرة، قومي بتحميص الدقيق على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
  • تأكدي من تقليب الطحين باستمرار لتجنب احتراقه.
  • في وعاء كبير، اخلطي الطحين المحمص مع السكر، البيكنج بودر، والملح.
  • في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا ثم أضيفي اللبن، الزيت، والفانيليا واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.
  • قومي بإضافة المكونات السائلة إلى المكونات الجافة تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتشكل لديك عجينة متجانسة.
  • إذا كنت ترغبين في إضافة المكسرات والزبيب، قومي بإضافتها الآن واخلطيها جيدًا مع العجينة.
  • سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).
  • صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.
  • أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج البسيسة ويصبح لونها ذهبيًا.
  • بعد أن تبرد البسيسة قليلًا، قومي بتقطيعها إلى مربعات أو حسب الرغبة وقدميها مع الشاي أو القهوة.
البسيسة 

ولعمل الكيك العادى 

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:-

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
  • ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
  • ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
  • وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
  • مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
  • بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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البسيسة طريقة عمل البسيسة طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة الكيكة الكيك الكيكة العادية الشيف سارة أحمد

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