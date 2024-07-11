اندلاع حريق كبير في كاتدرائية روان بمنطقة النورماندي الفرنسية (فيديو)
أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في كاتدرائية روان بمنطقة النورماندي الفرنسية لم تعرف أسبابه بعد.
مقتل شخص أشعل النار في كنيس يهودي
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صادر عنها أن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.
وقالت الداخلية الفرنسية في بيانها:" في روان، حيد أفراد الشرطة الوطنية شخصا مسلحا كان يريد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وشجاعتهم".
وذكرت السلطات الفرنسية أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا مسلحا بسكين وقضيب معدني للاشتباه في أنه أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي.
الشرطة الفرنسية تتعامل مع شخص أشعل النار في كنيس يهودي
وقالت الشرطة الفرنسية إنها تلقت بلاغا يفيد بأن دخانا يتصاعد من المعبد اليهودي، وإن عناصرها انتقلوا إلى هناك وواجهوا الرجل وجها لوجه.
وأضافت أن الرجل اندفع نحو رجال الشرطة وهو مسلح بسكين وقضيب معدني، ليقوم شرطي بفتح النار وقتل الرجل.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.