الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اندلاع حريق كبير في كاتدرائية روان بمنطقة النورماندي الفرنسية (فيديو)

الشركة الفرنسية،
الشركة الفرنسية، فيتو

 أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في كاتدرائية روان بمنطقة النورماندي الفرنسية لم تعرف أسبابه بعد.

 

مقتل شخص أشعل النار في كنيس يهودي 

 والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صادر عنها أن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.

وقالت الداخلية الفرنسية في بيانها:" في روان، حيد أفراد الشرطة الوطنية شخصا مسلحا كان يريد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وشجاعتهم".

 

وذكرت السلطات الفرنسية أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا مسلحا بسكين وقضيب معدني للاشتباه في أنه أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي.

الشرطة الفرنسية تتعامل مع شخص أشعل النار في كنيس يهودي 

وقالت الشرطة الفرنسية إنها تلقت بلاغا يفيد بأن دخانا يتصاعد من المعبد اليهودي، وإن عناصرها انتقلوا إلى هناك وواجهوا الرجل وجها لوجه.

وأضافت أن الرجل اندفع نحو رجال الشرطة وهو مسلح بسكين وقضيب معدني، ليقوم شرطي بفتح النار وقتل الرجل. 

 

الشرطة الفرنسية تقتل شخصا أشعل النار في كنيس يهودي

الشرطة الفرنسية تعتقل مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كاتدرائية روان النورماندي منطقة النورماندي الفرنسية الفرنسية الداخلية الفرنسية

مواد متعلقة

تعليق عاجل من إسرائيل بشأن استهداف كنيس في روسيا

الشرطة الفرنسية تقتل شخصا أشعل النار في كنيس يهودي

الشرطة الفرنسية تفض مخيما طلابيا بالقوة في باحة جامعة السوربون (فيديو)

الشرطة الفرنسية تعتقل مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أول مواجهة لوزير التعليم الجديد بالمدارس ذات الكثافات العالية (صور)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

الأهلي يقترب من حسم رحيل القندوسي

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

استقرار مؤشر الدولار (DXY) خلال حركة التداولات العالمية اليوم الخميس

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات سوق المال

المزيد
ads

انفوجراف

أثارت مخاوف أمريكا.. تفاصيل اتفاقية الشراكة بين روسيا والهند (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية