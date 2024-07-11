اندلاع حريق كبير في كاتدرائية روان بمنطقة النورماندي الفرنسية (فيديو)

أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في كاتدرائية روان بمنطقة النورماندي الفرنسية لم تعرف أسبابه بعد.

مقتل شخص أشعل النار في كنيس يهودي

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صادر عنها أن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.

وقالت الداخلية الفرنسية في بيانها:" في روان، حيد أفراد الشرطة الوطنية شخصا مسلحا كان يريد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وشجاعتهم".

🚨⚡حريق في برج #كاتدرائية_روان الشهيرة في #فرنسا، وتتصاعد منه سحب كثيفة من الدخان، وسبب الحريق غير معروف



pic.twitter.com/tDDrWKk7gZ — Lahssen Abdi (@lahssenabdi) July 11, 2024

وذكرت السلطات الفرنسية أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا مسلحا بسكين وقضيب معدني للاشتباه في أنه أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي.

الشرطة الفرنسية تتعامل مع شخص أشعل النار في كنيس يهودي

وقالت الشرطة الفرنسية إنها تلقت بلاغا يفيد بأن دخانا يتصاعد من المعبد اليهودي، وإن عناصرها انتقلوا إلى هناك وواجهوا الرجل وجها لوجه.

وأضافت أن الرجل اندفع نحو رجال الشرطة وهو مسلح بسكين وقضيب معدني، ليقوم شرطي بفتح النار وقتل الرجل.