النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بالبساتين

انتدبت نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في نطاق دائرة القسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في البساتين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.