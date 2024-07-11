الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بالبساتين

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في نطاق دائرة القسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في البساتين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية أمن القاهرة نيابة البساتين البساتين

مواد متعلقة

تجديد حبس سائق توك توك تحرش بسيدة في مصر القديمة

تجديد حبس عاطل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شاليهات بأسعار مخفضة

تزامنا مع واقعة آثار الوفد، حبس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر فى قضية تزوير

تطور جديد بشأن القبض على لوشا لاتهامه بالسير بسيارة بدون لوحات معدنية

حبس عاطل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير شاليهات بأسعار مخفضة بالغربية

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار السائقين متجاوزي السرعة على الطرق الساحلية

ضبط 470 كيلو جرام ألعاب نارية في عين شمس

ضبط كمية من المنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

أول مواجهة لوزير التعليم الجديد بالمدارس ذات الكثافات العالية (صور)

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بمشاركة الزمالك والمصري، نتائج قرعة الكونفدرالية لموسم 2024-2025

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

استقرار مؤشر الدولار (DXY) خلال حركة التداولات العالمية اليوم الخميس

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات سوق المال

المزيد
ads

انفوجراف

أثارت مخاوف أمريكا.. تفاصيل اتفاقية الشراكة بين روسيا والهند (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية