هجوم جوي بالمسيرات على مقر قيادة ‌كتيبة المدفعية بجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم جوي بالمسيرات على مقر قيادة ‌كتيبة المدفعية الإسرائيلية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري.

هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية

ونفذت قوات حزب الله اللبناني في عمليتين منفصلتين، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري.

التجهيزات الفنية ‏المستحدثة

واستهدف حزب الله أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏ ‏

كما استهدف مجاهدوا حزب الله التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏