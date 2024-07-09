إعلام إسرائيلي: تضرر 70% من مناطق إصبع الجليل وحزب الله ينشر فيديو جديدا لمواقع عسكرية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 70% من المناطق في إصبع الجليل تضررت، وأكثر من نصف سكان كريات شمونة يرفضون العودة إلى منازلهم جراء استمرار صواريخ حزب الله.
حزب الله ينشر فيديو جديد لمواقع عسكرية حيوية
ونشر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
ويأتي نشر اللقطات بعد أسابيع من مقطع فيديو مماثل لمواقع إسرائيلية في منطقة حيفاولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على اللقطات.
جيش الاحتلال يعلق على نشر حزب الله فيديو جديد
وعلق جيش الاحتلال على اللقطات: بأن العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية في الجولان والتي ظهرت في التسجيل الذي نشره حزب الله تم مهاجمتها خلال الأشهر التسعة الماضية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.