الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: تضرر 70% من مناطق إصبع الجليل وحزب الله ينشر فيديو جديدا لمواقع عسكرية

كريات شمونة، فيتو
كريات شمونة، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 70% من المناطق في إصبع الجليل تضررت، وأكثر من نصف سكان كريات شمونة يرفضون العودة إلى منازلهم جراء استمرار صواريخ حزب الله.

حزب الله ينشر فيديو جديد لمواقع عسكرية حيوية

ونشر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

ويأتي نشر اللقطات بعد أسابيع من مقطع فيديو مماثل لمواقع إسرائيلية في منطقة حيفاولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على اللقطات.

جيش الاحتلال يعلق على نشر حزب الله فيديو جديد

وعلق جيش الاحتلال على اللقطات: بأن العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية في الجولان والتي ظهرت في التسجيل الذي نشره حزب الله تم مهاجمتها خلال الأشهر التسعة الماضية.

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أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلي حزب الله اللبناني

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كريات شمونة حزب الله الجولان الجولان السوري المحتل استطلاع جوي إسرائيل

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