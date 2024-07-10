الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البصل والليمون في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024؛ تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو
  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل من 3 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره أمس.
  4. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 9 جنيهات.
  8. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 9 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
  11. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا.
  12. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 12 جنيهًا.
  13. تراوح سعر كيلو بامية من 18 إلى 30 جنيهًا.
  14. تراوح سعر كيلو الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا.
  15. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 8 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

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