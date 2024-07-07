أبرزها الطماطم والبصل، ارتفاع 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار اليوم

وارتفع سعر الطماطم بنحو 50 قرشًا عن سعرها السابق، البصل بنحو جنيه، الباذنجان بلدي بنحو 3 جنيهات، الفلفل الرومي بنحو جنيهين، البامية بنحو 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف السعر سعر الطماطم 5 : 10.5 جنيه سعر البطاطس 12 : 17 جنيهًا سعر البصل 4 : 9 جنيهات سعر الفلفل الرومي 8 : 14 جنيهًا سعر الباذنجان بلدي 4 : 11 جنيهًا سعر البامية 15 : 27 جنيهًا سعر الثوم 40 : 60 جنيهًا سعر خيار بلدي 8: 10 جنيهات سعر الفاصوليا 17 : 20 جنيهًا سعر الليمون بلدي 10: 22 جنيهًا