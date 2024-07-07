الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

أبرزها الطماطم والبصل، ارتفاع 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار اليوم 

وارتفع سعر الطماطم بنحو 50 قرشًا عن سعرها السابق، البصل بنحو جنيه، الباذنجان بلدي بنحو 3 جنيهات، الفلفل الرومي بنحو جنيهين، البامية بنحو 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف

السعر

سعر الطماطم5 : 10.5 جنيه
سعر البطاطس12 : 17 جنيهًا
سعر البصل4 : 9 جنيهات
سعر الفلفل الرومي8 : 14 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي4 : 11 جنيهًا
سعر البامية15 : 27 جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي8: 10 جنيهات
سعر الفاصوليا17 : 20 جنيهًا
سعر الليمون بلدي10: 22 جنيهًا

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