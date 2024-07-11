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محافظ القليوبية: لن أقبل أي تقصير في ملف النظافة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

 عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أول اجتماع له بمسئولي شركة نهضة مصر، الشركة المسؤولة عن ملف النظافة بمدن شبرا الخيمة والخصوص.

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محافظ القليوبية، إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى 

 وجاء ذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص بشكل دائم، ووجه تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.

وأثنى المحافظ على جهود شركة نهضة مصر في الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة لتحقيق أفضل النتائج في مجال النظافة، كما وجه عطية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للشركة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بالقليوبية 

وناقش الاجتماع خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة في مدن شبرا الخيمة والخصوص. وتضمنت الخطة عددًا من المحاور الرئيسية، منها زيادة عدد سيارات القمامة ونطاق عملها وتفعيل دور عمال النظافة وتدريبهم بشكل دوري ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وفرض عقوبات صارمة على المقصرين بمنظومة النظافة.

وأكد المحافظ على التزام المحافظة القوي بتحسين البيئة العامة في جميع مدن المحافظة، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات عملها خلال الفترة القادمة. كما دعا جميع المواطنين إلى التعاون مع المحافظة والشراكة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

كما أكد عطية أنه سيقوم بشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر مشيرًا أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة، والتأكد من التزام شركة نهضة مصر بجميع بنود الاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة.

خطة  عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بالقليوبية
وأشار أيضا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا على أن هناك خطة  عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار جهود محافظة القليوبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم. ونأمل أن تُثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية على أرض الواقع تُساهم في ارتقاء مستوى حياة المواطنين في مدن شبرا الخيمة والخصوص.

وحضر الاجتماع كل من حسام إمام رئيس شركة نهضة مصر والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء أحمد شريف لطفي نائب رئيس شركة نهضة مصر واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذة فاطمة الزهراء مدير الشئون المالية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني والدكتور محمد علام مدير الشئون القانونية والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة عدد من ممثلي شركة نهضة مصر من بينهم المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشئون الفنية، والمهندسة رندا فضه، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وإبراهيم كمال، رئيس قطاعات النظافة الحضرية وايمان محمد، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات وعمرو بشير، مدير إدارة تنميه الأعمال والمشرف العام على العلاقات العامة.

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صحة القليوبية محافظ القليوبية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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