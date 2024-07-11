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محافظات

3.6 مليون مواطن يستفيدون من البطاقات التموينية بالقليوبية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته بشبرا الخيمة، فيتو

أكد حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين  بـ القليوبية، أنه بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يتم متابعة مخازن  توافر السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات التموينية.

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21 مخزنًا تابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بالقليوبية 

وأضاف وكيل وزارة التموين بـ القليوبية.، أن المحافظة بها 21 مخزنًا تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين يحتوي على مخزون 960 طن سكر ويتم الدفع بـ 165 طنًّا يوميًّا للمخزن كما تحتوزي مخازن الشركة على 960 طنًّا من زيت الطعام  ويتم الدفع يوميًّا 190 طنًّا من الزيت ويتم الصرف  1.3 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها 3.6 مليون مواطن من مواطني القليوبية وتم صرف 70% من الحصه التموينية لشهر يوليو الجاري.

محافظ القليوبية، إحكام الرقابة ومراقبة أسعار السلع

وأشار إلى أنه  يتم دعم السلع التموينية الاساسية بأكثر من 10 سلع أخرى تكميلية من بينها الحلاوة الطحينة والجبن والمربى ومسحوق الغسيل والدقيق والأرز والبسكويت والصابون وغيرها من السلع التي يتم صرفها للمواطنين.

كان محافظ القليوبية قد شدد على ضرورة إحكام الرقابة ومراقبة أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بشكل دائم والعمل على شن حملات مفاجئة خصوصًا على المخابز وخلال جولته اليوم حرص عطية على الاستماع لشكاوى حيث اشتكت أحد السيدات من تدني مستوى الخبز بأحد المخابز بحي غرب شبرا الخيمة وعلى الفور قام المحافظ بحملة مفاجئة على مخابز المنطقة وقام بغلق أحد المخابز بعد، التأكد من تدني مستوى الخبز وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وبيع الدقيق للحصة التموينية حيث أصدر المحافظة توجيهاته بغلق المخبز لمدة شهر وتحويل الحصة الخاصة به لأقرب مخبز.
   

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية وكيل

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