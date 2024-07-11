الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تدشن مبادرة "اتعلم أكتر" بمراكز شباب القليوبية

مبادرة اتعلم اكثر
مبادرة اتعلم اكثر بمراكز شباب القليوبية، فيتو

 أعلنت جامعة بنها تدشين مبادرة "اتعلم أكتر" بمراكز شباب القليوبية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية يوم الأحد القادم بقاعة تحيا مصر.

جامعة بنها تناقش دراسة عن استخدام الواقع الافتراضي كأداة تعليمية

جامعة بنها تتقدم 65 مركزا عالميا بتصنيف ليدن الهولندي 2024

مبادرة اتعلم أكثر بمراكز شباب القليوبية

 وتقام الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتنسيق وتنظيم  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتستهدف المبادرة الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، وتنفذ بـ 140 مركز شباب بإجمالي 30000 مستفيد من أعضاء هذه المراكز، والتي ستُقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائب رئيس جامعة بنها ناصر ناصر الجيزاوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

مواد متعلقة

حريق بمركز شباب بنها والدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه

جامعة بنها تناقش دراسة عن استخدام الواقع الافتراضي كأداة تعليمية

جامعة بنها تواصل القوافل الطبية لمؤسسة الأيتام للبنين

جامعة بنها تتقدم 370 مركزا بتصنيف يو اس نيوز الأمريكي

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

خبير اقتصادي يكشف حقيقة بيع عقارات رأس الحكمة لغير المصريين فقط

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل في قطاع الصناعة

بث مباشر، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في أرقام (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 11- 7- 2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية