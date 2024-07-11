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محافظ القليوبية: زيادة مشروعات المياه والصرف بالمحافظة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

 عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا مع كل من المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك لبحث خطط زيادة مشروعات المياه والصرف الصحي في المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

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زيادة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

وخلال الاجتماع ناقش عطية مع الحضور خطط زيادة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة خاصة بالمدن التي تقل فيها نسبة الفرد من المياه من بينها الخصوص وبنها وقليوب، حيث تم مناقشة رفع قدرة محطة مياه بنها إلى 8 آلاف متر مكعب يومي، حيث تتم الآن دراسة هيدروليكية بالتنسيق مع وزارة الري لسحب كمية مياه من الرياح التوفيقي تفي احتياجات المحطة بعد أعمال التوسعة. 

 

المرحلة الثانية  من حياة كريمة

كما تم بحث عدد من المشروعات المحددة الجاري تنفيذها أو المخطط لها، بما في ذلك محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة وشبكات الصرف الجديدة كمحطة مياه العكرشة ومحطة الصرف الصناعي لمنطقة الشروق، كما تم التحضير والتجهيز للمرحلة الثانية للمشروع القومي حياة كريمة بعد عقد الاجتماعات واللقاءات المجتمعية لمعرفة أبرز الاحتياجات لدى المواطنين من مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأكد المحافظ ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بأعلى جودة، تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص محافظة القليوبية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي بالقليوبية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.

 

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