صحة القليوبية تحيل طبيبا تغيب عن العمل للتحقيق

أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية، زيارة مرورية مفاجئة لمكتب الصحة أول والمختار للعمل علي مدار ٢٤ ساعة وقد تلاحظ أثناء المرور تغيب الطبيب النوبتجي الأمر الذي علي إثره تم تحويله للتحقيق، وتكليف الدكتورة رغدة الغباشي مدير مكتب الصحة بسرعة توفير طبيب بديل لاستئناف العمل.

إحالة طبيب للتحقيق ببنها

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بضرورة تواجد ٢ طبيب بمكاتب الصحة التي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة لعدم تعطل سير العمل، وعدم حدوث أي قصور بالخدمة في حالة عدم تواجد أحدهم لأي سبب.

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة،وتوجيهات المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية.