الخميس 11 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

شركة SM الكورية تقاضي المتهمين في سرقة المعلومات الشخصية لفنانيها

شركة SM، فيتو
شركة SM، فيتو

أصدرت شركة SM للترفيه البيان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها اليوم الخميس الموافق 11 يوليو، والذي تفيد فيه أخر التطورات التي حدثت بشأن الأشخاص الذين انتحلوا شخصيات سائقي توصيل لسرقة وتسريب معلومات عضو من فرقة EXO وثلاثة من NCT، مؤكدة من خلال البيان أنه يمكن للمعجبين الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بفناني SM فيما يتعلق بالتشهير وانتهاك حقوق الطبع والنشر.

بيان شركة SM

وجاء في بيان شركة SM الآتي: "مرحبًا، هذه وكالة SM للترفيه. نود أن نعلمكم بنتائج الدعوى القضائية المتعلقة بسرقة المعلومات الشخصية لأحد أعضاء فرقة الكيبوب EXO وثلاثة أعضاء من NCT، وهم فنانون تابعون لشركتنا".

EXO، فيتو

فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في أبريل 2023 حيث انتحل أفراد صفة سائقي التوصيل أثناء قيامهم ببث مباشر على X (تويتر سابقًا) وسرقوا المعلومات الشخصية للفنانين، فقد جمعنا أدلة جوهرية من خلال تقارير المعجبين ومراقبتنا الخاصة، قمنا بتعيين محام كبير كممثل قانوني لنا وقدمنا شكوى لانتهاك قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات.

وفي هذه الواقعة، انتحل المتهمين شخصيات سائقين توصيل أثناء بث مباشر مع العديد من المشاهدين، وسرق عناوين الفنانين، وبث هذه المعلومات، مرتكبين بذلك جريمة بكشف المعلومات الشخصية للفنانين للجمهور، وحينها حددت الشرطة أربعة أفراد متورطين في البث المباشر كمشتبه بهم وأحالت اثنين منهم إلى النيابة مع توصيات بتوجيه اتهامات لهم بالاتصال المباشر بالفنانين.

NCT، فيتو

وفي المحاكمة التي جرت مؤخرًا، اعترف المتهمون بجميع التهم، زاعمين أنهم ارتكبوا الجريمة بسبب حبهم للفنانين وطالبوا بالتساهل، ومع ذلك، نبلغكم أنه تم الحكم على المتهمين بغرامة قدرها 3 ملايين وون، حوالي 2200 دولار، نحن نقدر بشدة الاهتمام الكبير وتقارير المعجبين والتي مكنتنا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الأنشطة غير الشرعية التي تستهدف الفنانين."

وشددت شركة SM على ان الحصول على أرقام هواتف الفنانين والاتصال بها بشكل غير مصرح به أو زيارة منازلهم مستمرة منذ فترة طويلة، مؤكدة أنه برغم تحمل الفنانين هذه التطفلات لأنهم من المشاهير، إلا أنهم وصلوا إلى مستوى يصعب التعامل معه، ويعانون من ضائقة نفسية شديدة، موضحة أن هذه الأفعال ليست تعبيرا عن الاهتمام  أو الحب بالفنانين، بل هي جرائم خطيرة تبث الخوف فيهم وتسبب الأذى النفسي لهم.

وأنهت الشركة خطابها بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية فنانيها.

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شركة SM فرقة الكيبوب الكيبوب NCT EXO

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