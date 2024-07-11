الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

تضم 5 أسماء، وثيقة سرية تكشف بحث الولايات المتحدة عن بديل لـ زيلينسكي

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

 تلقى جهاز المخابرات الخارجية الروسي معلومات من أحد عملائه في كييف تفيد بأن الولايات المتحدة تبحث عن خليفة للرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لبرقية مشفرة رفعت عنها السرية نُشرت في مجلة رازفيدتشيك (سكاوت).

 

 الصراع الذي طال أمده 

 وقال التقرير، وفقا لوكالة تاس الروسية، إن الغرب يشعر بقلق بالغ إزاء اتجاهات المشاعر العامة في أوكرانيا، وتشير وزارة الخارجية الأمريكية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية إلى أن المواطنين الأوكرانيين أصبحوا غير راضين بشكل متزايد عن الصراع الذي طال أمده مع روسيا؛ وسرعان ما بدأت اللامبالاة في الظهور في أوكرانيا.

 

وتنص الوثيقة على أن عدم الثقة تجاه المؤسسات الحكومية آخذ في التزايد، خاصة وأن زيلينسكي فقد شرعيته تمامًا بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية التي استمرت 5 سنوات في 20 مايو.

ومع ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يرغبون في أن يحتفظ زيلينسكي بمنصبه في الوقت الحالي لأنه "يلعب دورًا حاسمًا في مخططات تمويل الحرب التي تدر أموالًا طائلة لكل من مسؤولي نظام كييف ومصنعي الأسلحة الغربيين".

بديل زيلينسكي

ومع ذلك، تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى إقناع معارضي زيلينسكي في أوكرانيا بممارسة ضبط النفس "في الوقت الحالي"، حسبما تشير الوثيقة.

وفي الوقت نفسه، كثفت الولايات المتحدة جهودها لإيجاد بديل للرئيس الأوكراني الحالي، وقد تم الاتصال مع بيوتر بوروشينكو، زعيم حزب التضامن الأوروبي، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وأوضحت الوثيقة، "إنهم يعملون أيضًا سرًا مع رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، والقائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، ورئيس البرلمان السابق ديمتري رازومكوف، وقد تصبح هذه الأسماء أكثر جاذبية في حالة تدهور الوضع على خط المواجهة بشكل كبير.

إختيار رئيس جديد لأوكرانيا 

وقال المصدر وفقا للوثيقة: "تبرز حاجة ملحة لتغيير زعيم البلاد، وهذا هو الوقت الذي سيكون فيه من الممكن اختيار إحدى الشخصيات المذكورة أعلاه، وإلقاء اللوم في كل الإخفاقات على زيلينسكي".

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المخابرات الخارجية الروسي زيلينسكي أوكرانيا الولايات المتحدة

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