الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

بلينكن: دول الناتو بدأت إرسال طائرات إف-16 إلي أوكرانيا

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرعوا في إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، مضيفا أنها ستحلق في الأجواء الأوكرانية هذا الصيف.

وأضاف بلينكن في تصريحات خلال قمة الناتو في واشنطن، “يجري في هذه اللحظات إرسال مقاتلات إف-16 من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا”.

بلينكن: حزم مساعدات قوية إلي أوكرانيا خلال اليومين المقبلين

وأشار إلي أنه سيتم الكشف عن حزمة قوية للغاية من أجل كييف خلال اليومين المقبلين، حيث ستبني هذه الحزمة جسرا واضحا وقويا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت، في بيان لها اليوم، عن تبرعها بـ6 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا، ومن المقرر بدء تسليم هذه الطائرات من النرويج لأوكرانيا هذا العام.

حرب أوكرانيا، فيتو

الناتو يقرر تزويد أوكرانيا ب5 أنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ باتريوت

وأصدرت قمة حلف شمال الأطلسي بيانا مشتركا أعلنت فيه أن الولايات المتحدة وحلفاء لها سيرسلون إلى أوكرانيا 5 أنظمة دفاع جوي إضافية، بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ومكونات لنظام باتريوت، مضيفة أنهم يعتزمون تزويد كييف بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية في الأشهر المقبلة.

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