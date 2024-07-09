الكرملين ينفي قصف مستشفى للأطفال في كييف ويتهم أوكرانيا بتنفيذها

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن النيران الأوكرانية المضادة للصواريخ، وليس روسيا، هي التي أصابت مستشفى للأطفال في كييف أمس الاثنين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وبحسب سكاي نيوز أضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أصر على أننا لا نشن ضربات على أهداف مدنية".

في حين قالت وزارة الخارجية الروسية،، أن صاروخ ن أطلقته القوات الأوكرانية هو الذي أصاب مستشفى الأطفال الرئيس في كييف أمس الإثنين.

السلطات الأوكرانية تتهم موسكو بقصف مستشفى للأطفال

وتقول السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف مدنًا أخرى في جميع أنحاء أوكرانيا بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن مقتل 41 مدنيًا على الأقل.

كييف، فيتو

الأمم المتحدة تدين قصف روسيا لمستشفى للأطفال في كييف

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الإثنين، الضربات الروسية التي أدت إلى مقتل 41 شخصًا في أوكرانيا، ووصف الهجوم الروسي على كييف بالصادم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية،عن جوتيريش قوله إن الصواريخ التي أصابت المستشفى الوطني التخصصي للأطفال في كييف، وهو أكبر منشأة للأطفال في أوكرانيا، ومنشآت طبية أخرى في كييف، صادمة.