بايدن يدين قصف مستشفى الأطفال في كييف ويتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء،الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، التي استهدفت مستشفى للأطفال، بأنها تذكرة مروعة لوحشية روسيا.

وأضاف بايدن في بيان: "من المهم أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي".

وتابع بايدن: "سنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية للمساعدة في حماية مدنهم ومدنييهم من الضربات الروسية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا.

الكرملين: النيران الأوكرانية المضادة للصواريخ هي التي أصابت المستشفي

وفي نفس السياق، قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن النيران الأوكرانية المضادة للصواريخ، وليس روسيا، هي التي أصابت مستشفى للأطفال في كييف أمس الاثنين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

كييف، فيتو

وبحسب سكاي نيوز أضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أصر على أننا لا نشن ضربات على أهداف مدنية".

في حين قالت وزارة الخارجية الروسية، أن صاروخ أطلقته القوات الأوكرانية هو الذي أصاب مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف أمس الإثنين.

السلطات الأوكرانية تتهم موسكو بقصف مستشفى للأطفال

وتقول السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف مدنًا أخرى في جميع أنحاء أوكرانيا بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن مقتل 41 مدنيًا على الأقل.

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