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خارج الحدود

الناتو يعلن بدء إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا

شعار الناتو، فيتو
شعار الناتو، فيتو

قالت دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، إنها بدأت عملية نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، في تصعيد خطير يهدد باتساع رقعة الصراع بين موسكو وكييف.

الناتو يزود أوكرانيا بالسلاح

ويأتي قرار الناتو، استجابة لمطالبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عند وصوله إلى واشنطن للمشاركة في قمة للحلف، بتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة.

وقال إننا نكافح من أجل الحصول على مزيد من الدفاعات الجوية ومزيد من طائرات إف-16، التي يُتوقع تسليمها إلى أوكرانيا قريبًا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن طائرات (إف-16) المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، مضيفا أنها ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.

حزمة مساعدات من أجل أوكرانيا

وذكر بلينكن أنه سيجري الكشف عن حزمة قوية للغاية من أجل أوكرانيا خلال اليومين المقبلين، وأن الحزمة ستبني جسرا واضحا وقويا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب "رويترز".

في الجهة المقابلة، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن خطط تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز (إف-16) يُظهر أن الولايات المتحدة تتزعم "عصابة حرب" تقاتل موسكو.

وكانت روسيا قد شنت هجمات في الأراضي الأوكرانية، الأسابيع الماضية، قالت إنها لمطارات ومواقع يتم تجهيزها لاستقبال مقالات تنوي دول غربية تزويدها لكييف.

وتعهدت موسكو مرارا، بإسقاط جميع المقالات الغربية التي من الممكن تزيدها لكييف.

قمة الناتو، بايدن: سنحمي كل شبر من أرض الحلف

بلينكن: دول الناتو بدأت إرسال طائرات إف-16 إلي أوكرانيا

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