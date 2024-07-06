السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

لن نقدم تنازلات، أوكرانيا توجه رسالة إلى ترامب

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

علق رئيس مكتب رئيس أوكرانيا  فلاديمير زيلينسكي، على كلمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يمكنه إنهاء الصراع بسرعة.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال أندريه يرماك إن أوكرانيا ليست مستعدة لتقديم تنازلات إقليمية خلال التسوية مع روسيا، مشددا على أنه ليس لديه أي فكرة كيف ستستمر قوات كييف في القتال في حال توقف الدعم الأمريكي.

 

 حل الوضع وإنهاء الصراع في أوكرانيا

وقال الرئيس الأمريكي السابق مرارا إنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات حتى قبل توليه منصبه رسميا. 

وأضاف: "سوف أنهي هذه الحرب، التي يقتل فيها الناس بلا داع وبغباء شديد".

يشار إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين، حدد خلال اجتماع في الشهر الماضي مع قيادة وزارة الخارجية، شروط حل الوضع في أوكرانيا. ومن بينها انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من كل الكيانات الروسية الجديدة الأربعة، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو.

 بالإضافة إلى ذلك، ترى روسيا أنه من الضروري رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها وإقامة دولة عدم الانحياز وخالية من الأسلحة النووية في أوكرانيا.

 

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