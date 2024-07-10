إشبيلية ينعى الراحل أحمد رفعت: سنتذكرك للأبد

وجه الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني رسالة للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، الذي توفي يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية عبر فيس بوك صورة من فترة معايشة أحمد رفعت مع الفريق الإسباني وعلقت: “اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت بقميص إشبيلية في عام 2013، إشبيلية ستتذكرك للأبد”.

جدير بالذكر أن الراحل أحمد رفعت قضى فترة معايشة في نادي إشبيلية عام 2013 وأبدى الفريق الإسباني رغبته في التعاقد مع اللاعب ولكن لم تتم الصفقة بسبب مغالاة إنبي في الطلبات المادية حينها.

وشهدت مسيرة أحمد رفعت القصيرة في الملاعب المصرية تتويجه بثلاث بطولات بعدما حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري مع فريق الزمالك في موسم 2016-2017.

كما توج بلقب بطولة رابطة الأندية المحترفة مع فريق مودرن فيوتشر في موسم 2022-2023.

كما حصد أحمد رفعت لقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة مع منتخب مصر للناشئين.

ولعب أحمد رفعت لأندية مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري كما انضم للمنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب