أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لـ 26.6% في يونيو.. 50% انخفاضا بأسعار السلع الأساسية

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الأربعاء، أن أمام مجلس الفيدرالي "طرقًا طويلة ليقطعها" في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي.

وقال باول إن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار بالفعل، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بنحو 2%، وهذه تعتبر أرقام جيدة مع التضخم والوظائف.

سجلت أسعار منتجات الألبان تباينًا في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الجبن بمختلف أنواعها، أما أسعار الألبان فارتفع سعر اللبن السائب والمعبأ مقابل انخفاض البودر.

«فيتو» تستعرض أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فضلًا عن أبرز التحركات السعرية صعودًا وارتفاعًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور التالية:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 10 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 142 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 70 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أعلن البنك المركزي المصري عن معدلات التضخم اليوم الأربعاء، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع شائعة الاستخدام انخفضت بنسبة 50% مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إن أسعار زيت الطعام شهدت انخفاضا يصل إلى 50% بينما السكر انخفض سعره بنسبة تتخطى الـ40%.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم طلب عمل مسح للقطاعات الإنتاجية المختلفة لتقديم دعم حكومي لها لتغطية التكاليف خلال المرحلة المقبلة ما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض أسعار السلع.

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في أولى جولاته الميدانية، بجولة تفقدية داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع خلالها العمليات الإنتاجية بمختلف المصانع القائمة بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة.

وتابع المهندس محمد شيمي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل ومراحل العملية الإنتاجية بمصنع "غزل 4" الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضم نحو 72 ألف مردن بطاقة إنتاجية 15 طن غزل/ يوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة.