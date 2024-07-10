بسبب رئيس الفيدرالي الأمريكي، أسعار الذهب ترتفع بالأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 2367.79 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% مسجلة 2374.10 دولارًا.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.1% لتبلغ 981.37 دولارًا.

أسعر الذهب، فيتو

تضخم مرتفعة في الولايات المتحدة

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عن نسب التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة والحالة الاقتصادية في البلاد أمام الكونجرس الأمريكي أمس الثلاثاء.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن التضخم المرتفع ليس التهديد الوحيد الذي يواجهه، مشيرًا إلى أن تقييد السياسات بعد فوات الأوان، أو بشكل أقل مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف على نحو غير مبرر.

وأضاف باول، أنه عند النظر في التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة ستواصل ممارستها المتمثلة في التقييم الدقيق للبيانات الواردة، وآثارها على التوقعات، وتوازن المخاطر، والمسار المناسب للسياسة النقدية.

سعر الذهب، فيتو

ثبات توقعات التضخم

وأكد أن الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، والحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، مضيفًا أن استعادة استقرار الأسعار أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار على المدى الطويل.

كما قال باول إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه وزملاءه يرغبون في رؤية استمرار هذا التقدم.

والمتوقع رئيس الفيدرالي الأمريكي أن يرتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2% في يونيو للشهر الثاني، ومن شأن ذلك أن يمثل أصغر صعود متتال منذ أغسطس، وهي وتيرة أكثر قبولًا بالنسبة لمسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المعدن الأصفر، فيتو

زيادة متواضعة بنسبة 0.1%

كما يتوقع أيضًا أن يظهر تقرير التضخم زيادة متواضعة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي مقارنة بالشهر السابق.

ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع مقياس الأسعار بنسبة 3.1%، وهو أقل تقدم سنوي خلال خمسة أشهر.