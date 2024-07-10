البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو

أعلن البنك المركزي المصري عن معدلات التضخم اليوم الأربعاء، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.