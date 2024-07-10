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اقتصاد

رئيس الغرف التجارية: 50% انخفاضا في أسعار السلع الأساسية (فيديو)

أسعار السلع الأساسية،
أسعار السلع الأساسية، فيتو

أسعار السلع، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع شائعة الاستخدام انخفضت بنسبة 50% مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي.

نسبة انخفاض أسعار الزيوت والسكر 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إن أسعار زيت الطعام شهدت انخفاضا يصل إلى 50% بينما السكر انخفض سعره بنسبة تتخطى الـ40%.

 

طلب مهم لرئيس الوزراء لتخفيض اسعار السلع 

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم طلب عمل مسح للقطاعات الإنتاجية المختلفة لتقديم دعم حكومي لها لتغطية التكاليف خلال المرحلة المقبلة ما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض أسعار السلع.

 

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تعاون حكومي مع القطاع الخاص لدعم المواطنين 

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.


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الغرف التجارية اسعار السلع انخفاض اسعار السلع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي

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