بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، سجلت أسعار منتجات الألبان تباينًا في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الجبن بمختلف أنواعها، أما أسعار الألبان فارتفع سعر اللبن السائب والمعبأ مقابل انخفاض البودر.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فضلًا عن أبرز التحركات السعرية صعودًا وارتفاعًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور التالية:

سعر منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 10 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 142 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 70 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

كما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 6 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 489 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 400 جنيه إلى 600 جنيه.

سعر منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 13 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 488.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 336 جنيهًا إلى 600 جنيه.

سعر منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو جنيهين عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 256.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 180 جنيهًا إلى 310 جنيهات.

سعر منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة بنحو 5.9 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 126 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيهًا إلى 180 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 146.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 25.8 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 298.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 85 جنيهًا إلى 480 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

أسعار الألبان في الأسواق

وعن أسعار الألبان في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، وتشمل سعر اللبن السائب والمعبأ والبودر، فجاءت كالتالي:

أسعار منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللبن السائب في الأسواق

ارتفعت أسعار اللبن السائب بنحو 30 قرشًا عن سعره السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر اللبن السائب نحو 29.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو اللبن السائب من 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

سعر منتجات الألبان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللبن المعبأ في الأسواق

كما ارتفعت أسعار اللبن المعبأ بنحو 2.8 جنيه عن سعره السابق في اللتر وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر اللبن المعبأ نحو 43.8 جنيه للتر، لتتراوح أسعار لتر اللبن المعبأ من 24.5 جنيه إلى 50 جنيهًا.

انخفاض أسعار اللبن المجفف في الأسواق

بينما انخفض أسعار اللبن المجفف/ بودر بنحو 6.3 جنيه عن سعره السابق «على حسب وزن العبوة» وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر اللبن المجفف نحو 145 جنيهًا، لتتراوح أسعار عبوة اللبن البودر / مجفف من 40 جنيهًا إلى 800 جنيه وفقًا لوزن العبوة.