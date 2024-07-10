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محافظات

أول زيارة رسمية، محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال داخل شركة غزل المحلة

فى أول زيارة رسمية
فى أول زيارة رسمية محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال ال

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم الأربعاء المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في مستهل اول زيارة تفقدية من الوزير للشركة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيس شركة المحلة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحلة.

وناقش الوزير والمحافظ خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والتباحث حول المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة في المحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ لعرض توضيحي عن المشروع القومي لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 وأشار  المهندس أحمد شاكر  خلال العرض إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الصناعة، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، مما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

واستعرض شاكر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وأشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بأعمال التطوير بالشركة مؤكدا انه في ظل اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيعود النور لقلعة صناعة الغزل والنسيج لتعود لسابق عهدها، مشيرا إلى استعداد المحافظة التام لتقديم كافة سبل الدعم الممكنه.

 وأضاف أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط.

واستمع الوزير والمحافظ لعدد من المقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحلة لتنمية والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بإلإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والمشاكل الموجودة في قطاع الغزل والنسيج والحلول المقترحة لها والتي من أبرزها تنمية العنصر البشري والعمالة وتدريبهم.

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