هدافو الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز قبل مباراة الجمعة
يتقابل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان النادي الأهلي فاز مساء أمس علي طلائع الجيش بهدفين دون رد، فيما نجح بيراميدز في اكتساح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.
ونقدم لكم خلال السطور القادمة هدافي الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز قبل مباراة الفريقين.
هدافو الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن
1- وسام أبو علي 8 أهداف
2-إمام عاشور 6 أهداف
3- بيرسي تاو 5 أهداف
4- محمود كهربا 5 أهداف
5-رضا سليم 4 أهداف
هدافو بيراميدز في الدوري الممتاز حتى الآن
1- فيستون ماييلي 13 هدفا
2ـ مصطفي فتحي 6 أهداف
3- إبراهيم عادل 6 أهداف
4-فاخري لاكاي 6 أهداف
5- رمضان صبحي 4 أهداف
تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع المسابقات
وتواجه الفريقان في 14 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.
بيراميدز - الأهلي 2ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
بيراميدز - الأهلي 1ـ2
الأهلي - بيراميدز 0-0
بيراميدز - الأهلي 0-0
الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي - بيراميدز 2ـ1
بيراميدز - الأهلي 2ـ0
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي- بيراميدز 2ـ0
الأهلي -بيراميدز1ـ0
بيراميدز- الأهلي 3ـ0
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري
وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي.
مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري
وتبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.
ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز
رفع الأهلي رصيده في آخر مباراة له إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن.
ترتيب بيراميدز في الدوري الممتاز
ويتواجد بيراميدز في صدارة جدول ترتيب المسابقة، حيث يتصدر برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.
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