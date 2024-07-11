ملامح سياسة الحكومة البريطانية الجديدة بالشرق الأوسط وموقفها من حرب غزة.. وعلاقاتها مع إيران في ظل رئيس جديد.. وتعزيز التعاون التجاري مع دول الخليج

تلقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ستارمر إحاطات استخباراتية حول أبرز التحديات التي تواجه حكومته الجديدة، حيث تحتل قضايا الشرق الأوسط، لا سيّما الحرب علي قطاع غزّة ومخاوف اتّساع الحرب إلى لبنان، أخذت حيّزًا مهمًّا من القضايا المطروحة أمام أول حكومة عمالية منذ 14 عاما.

أبرز قضايا الشرق الأوسط التي تواجه ستارمر

وتأتي أبرز القضايا التي تواجه رئيس الحكومة الجديد، الحرب علي قطاع غزة، وانتهاكات إسرؤائيل في الضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا والعراق وإيران، حيث تنظر حكومته بتفاؤل تجاه عدد من الفرص التي يتيحها التقارب الاقتصادي والتجاري مع دول الخليج.

وفي مقدمة القضايا التي تواجه رئيس الحكومة البريطانية الجديدة، ووزير خارجيته الجديد ديفيد لامي، الحرب علي غزة، وكيفية التعامل معها.

موقف الحكومة البريطانية من حرب غزة

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في مطلع هذا الأسبوع، أن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تخطط لسحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

حرب غزة، فيتو

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، سيبدأ الأسبوع المقبل مراجعة عدة ملفات مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة بأنه لا خطر من استخدام إسرائيل مبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وفي أول موقف له بعد تعيينه، الجمعة، دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في مؤشّر على سعي الحكومة الجديدة للعب دور فاعل في إنهاء الحرب التي دخلت شهرها التاسع.

وأضاف لامي الذي تولّى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية، الخميس: «إنه سيعمل... على دعم وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مضيف أنه سيبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

موقف ستارمز تجاه حرب غزة أثناء الانتخابات البريطانية

وكان موقف كير ستارمر من حرب غزة قد لعب دورًا محوريًا في انتخابات الخميس الماضي، التي أدت إلي انتخابه كرئيس وزراء، ففي مقابل غالبيته الكبيرة في مجلس العموم، حرم الناخبون الغاضبون من سياسة العمال تجاه الشرق الأوسط الحزب من مقعد محوري ترشّح فيه جوناثان آشوورث، الذي كان موعودًا بمنصب وزاري في الحكومة الجديدة، ليفوز به المستقل شوكت آدم.

وكان ستارمر قد أثار حفيظة أجزاء كبيرة من قاعدة الحزب التقليدية، عندما ألمح في مقابلة على "إل بي سي"إلى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس، حتى عبر قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة.

كما أن تأخره في دعم وقف إطلاق نار فوري فاقم استياء الأقليات المسلمة وغيرها، التي كانت تعدّ من أهم قواعد الحزب.

ستارمز: يؤكد عزمة الاعتراف بدولة فلسطين

وسارع ستارمر لتأكيد عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حلّ الدولتين، دون أن يُحدّد جدولًا زمنيًا لذلك، بالإضافة إلي التزم الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة.

وإلى جانب حرب غزة، سيبحث ستارمر خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الأربعاء، مخاوف اتّساع رقع الصراع إلى لبنان، حيث تعمل الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية منذ أسابيع إلى وقف التصعيد الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.

موقف ستارمر من إيران

تزامن استلام حكومة ستارمر الجديدة مهامها مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي فاز بها مسعود بزشكيان.

وقالت مصادر بريطاية لشبكة سكاي نيوز أن ستارمر يعتمد نهجًا أكثر حزمًا تجاه إيران، وسط ترجيح البعض انفتاحه على تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

الرئيس الإيراني المنتخب، فيتو

في حين، ذكرت مجلة "سبكتاتور" المقرّبة من حز ب المحافظين أن حزب العمال يخطط لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وتضييق الخناق على الشبكات المحلية الإيرانية، ونشر مزيد من القوات في الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

موقف ستارمر هجمات الحوثي وإيران

ووجه ستارمر قد انتقادات حادّة لإيران وحلفائها في الشرق الأوسط، كما دعم الضربات البريطانية والأمريكية على أهداف حوثية ردًّا على اعتداءات الجماعة على سفن تجارية وناقلات نفط في البحر الأحمر.

وبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي قالت طهران إنه جاء ردًّا على تدمير تل أبيب سفارتها في دمشق في أبريل أدان ستارمر النظام الإيراني، قائلا إنه يدعم جميع من يريدون السلام والأمن في المنطقة، وليس الخوف وعدم الاستقرار الذي تولده إيران.

وأضاف "إننا نواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن شركائنا الآخرين في المنطقة، بما في ذلك الأردن والعراق. نحن نؤيد جميع التدابير الرامية إلى استعادة الهدوء، كما يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

ومن المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد سياسة سلفه ريشي سوناك في مواجهة اعتداءات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتعرض ستارمر لانتقادات حادّة من داخل حزبه مطلع هذا العام، بعد دعمه التحرك العسكري البريطاني في البحر الأحمر، وإدانته إيران لرعايتها الإرهاب.

ودافع زعيم المعارضة آنذاك عن موقفه، وقال إنه يأتي دعمًا للمصلحة الوطنية. وبدا أنه أعطى الضوء الأخضر لمزيد من العمل العسكري الأميركي والبريطاني، قائلًا: «يجب أن نحتفظ بالمرونة للرد بالسرعة اللازمة على التهديدات.

علاقات ستارمر مع دول الخليج

كانت العلاقات الخليجية البريطانية قد شهدت انتعاشًا كبيرًا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث عقد الجانبان 5 دورات مباحثات لإبرام اتفاق تجارة حرّة، كان آخرها في الرياض.

ومن المتوقع أن تستمر حكومة ستارمر على هذا النهج، بل قد نشهد دفعًا في اتجاه مزيد من التقارب، خصوصًا على صعيد التبادل التجاري، وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

وتسعى المملكة المتحدة لزيادة حجم التبادل الاقتصادي مع دول الخليج. شدّد مسئولون بريطانيون على أهمية العلاقات التاريخية القوية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

وأبرمت لندن كثيرًا من اتفاقيات التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية، ولعلّ أبرزها مجلس الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، الذي جرى إنشاؤه عام 2018 لتطوير التعاون في مجال التجارة والطاقة والدفاع بين الطرفين.

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