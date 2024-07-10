الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يكشف السبب الحقيقي وراء تصعيد الأحداث فى لبنان والبحر الأحمر

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تتابع بقلق بالغ ما يحدث من قبل إسرائيل على الجبهة الشمالية فى لبنان.

وحذر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية شاملة بسبب لما يحدث فى لبنان، مؤكدًا أن اتصالاته الدولية الفاعلة والعربية حذرت من حرب شاملة يدمر استقرار المنطقة برمتها.

وأوضح أن مصر تدعم بشكل مطلق أمن وسلامة لبنان، مشيرًا إلى أنه يتم التوصل بالأطراف اللبنانية وكذلك على المستوى الدولى والإقليمى لإنهاء الأزمة.

وأضاف: أن ما يحدث من تصعيد فى البحر الأحمر ولبنان يعود بالأصل إلى ما يحدث فى غزة ويعطى مبررا لأطراف أخرى بأنه تدافع عن غزة لذلك لابد من وقف التصعيد.

جلسة مباحثات موسعة 

ترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد،المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

شكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة إستعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بدر عبد العاطي مصر والأدن العلاقات المصرية الأردنية غزة فلسطين

مواد متعلقة

بدر عبد العاطي: يطالب قيادات الوزارة بضرورة إيلاء شئون المواطنين في الخارج أولوية قصوى

بدر عبد العاطي: مصر لن تقبل بديلا للأونروا في غزة، واستخدام سلاح الجوع غير مقبول

بدر عبد العاطي: مصر تسعى لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

‏‎بدر عبد العاطى يكلف قيادات قطاع الهجرة بتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج (صور)

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية