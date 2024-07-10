وزير الخارجية يكشف السبب الحقيقي وراء تصعيد الأحداث فى لبنان والبحر الأحمر

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تتابع بقلق بالغ ما يحدث من قبل إسرائيل على الجبهة الشمالية فى لبنان.

وحذر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية شاملة بسبب لما يحدث فى لبنان، مؤكدًا أن اتصالاته الدولية الفاعلة والعربية حذرت من حرب شاملة يدمر استقرار المنطقة برمتها.

وأوضح أن مصر تدعم بشكل مطلق أمن وسلامة لبنان، مشيرًا إلى أنه يتم التوصل بالأطراف اللبنانية وكذلك على المستوى الدولى والإقليمى لإنهاء الأزمة.

وأضاف: أن ما يحدث من تصعيد فى البحر الأحمر ولبنان يعود بالأصل إلى ما يحدث فى غزة ويعطى مبررا لأطراف أخرى بأنه تدافع عن غزة لذلك لابد من وقف التصعيد.

جلسة مباحثات موسعة

ترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد،المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

شكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة إستعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.